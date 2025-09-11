Romina ist enttäuscht! Christian hat zu wenig Zeit

Nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Hazel äußert sich Romina erstmals über ihre ersten Monate als Mutter. Folglich kam es für das Model zu einer emotionalen Belastung, sowohl körperlich als auch psychisch. Aufgrund dessen wünscht sie sich von ihrem Partner mehr Unterstützung. Trotz der schwierigen Phase betont Romina immer wieder, wie glücklich sie über ihr neues Leben als Mutter ist – ein Glück, das aber auch viel Kompromissbereitschaft und Anpassung erfordert.