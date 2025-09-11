Romina ist enttäuscht! Christian hat zu wenig Zeit
Zwischen Romina Palm und Ehemann Christian Wolf scheint es wieder zu kriseln, was Romina jetzt zum Nachdenken bringt…
Romina Palm bei der Fashion Show von Kilian Kerner anlässlich der Berlin Fashion Week.
© Imago/Breuel-Bild
Romina Palm (26) ist ein absoluter Familienmensch, was sie gerne auch mit ihren Fans auf Instagram teilt. Sie genießt ihren neuen Lebensabschnitt in Zypern sehr und scheut sich nicht, dies öffentlich zu teilen. In ihrer Instagram-Story zeigt sie ihren Partner Christian Wolf (30) bei einem gemeinsamen Kochabend. „Wir kochen zusammen und genießen noch mal den letzten Abend“, schreibt Romina dazu.
Deswegen kriselt es jetzt bei dem Promi-Pärchen!
Dass bei dem jungen Influencer-Paar nicht immer alles rund läuft, ist schon länger bekannt. Erst vor kurzem teilte das Model öffentlich mit, dass sie sich schwertue, sich an ihr neues gemeinsames Heim in Zypern zu gewöhnen. Jetzt kommt noch on top, dass sich der Fitness-Influencer zu wenig um seine Partnerin kümmern würde.
Romina erzählt, dass sie mit Christian ein ernstes Wörtchen reden musste. Für die junge Mutter geht es so nicht mehr weiter! „So Kleinigkeiten – auch wenn es ‚nur ein Nebeneinanderstehen‘ oder eine kurze Umarmung ist. Das ist für mich so verdammt wichtig in einer Beziehung”, erklärt die 26-Jährige mit nachdenklichem Blick.
Wie glücklich ist Romina wirklich?
Es scheint wohl kein Geheimnis zu sein, dass Romina öfters mit der Kleinen Hazel alleine zu Hause ist. Dadurch, dass Christian beruflich zeitlich stark eingebunden ist, hat er wenig Zeit für seine Familie. Das heißt: Romina muss den Alltag mit ihrem kleinen Mädchen alleine bestreiten.
Auch in Sachen Liebe fehlt Romina die Nähe zu Christian mehr denn je! Mit ihrem ehrlichen Post macht die Social-Media-Bekanntheit deutlich: Gerade die kleinen gemeinsamen Momente sind für sie das Wertvollste – doch im stressigen Alltag mit vollen Terminkalendern bleiben diese oft auf der Strecke.
Wie geht es für das ausgewanderte Paar weiter?
Nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Hazel äußert sich Romina erstmals über ihre ersten Monate als Mutter. Folglich kam es für das Model zu einer emotionalen Belastung, sowohl körperlich als auch psychisch. Aufgrund dessen wünscht sie sich von ihrem Partner mehr Unterstützung. Trotz der schwierigen Phase betont Romina immer wieder, wie glücklich sie über ihr neues Leben als Mutter ist – ein Glück, das aber auch viel Kompromissbereitschaft und Anpassung erfordert.
Doch wie lange das „Happy Life“ anhalten wird? Und ob sich Christian wirklich ändern wird? Das bleibt weiterhin abzuwarten …