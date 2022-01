Romina Power: Die Schrecken der Vergangenheit lassen sie nicht los!

Im Internet teilte Romina ein Foto aus früheren Zeiten: Zärtlich schmiegt die Sängerin darauf ihre Wange an Baby Ylenia. Sie hält die Kleine fest im Arm. Schlagerstar Al Bano (78) schaut seine damalige Ehefrau und Tochter liebevoll an. Es ist ein Foto aus einer Zeit, in der das Glück des Ehepaares perfekt schien. Und Romina schrieb dazu rührende Worte an ihre verschwundene Tochter: "Vor 51 Jahren schenkte Gott mir dieses wundervolle Mädchen. Du warst so clever, so liebevoll. Die Arme deiner Mutter werden immer Sehnsucht nach dir haben, diese Augen werden immer nach dir Ausschau halten."

Auch nach fast 30 Jahren findet die Sängerin keine Ruhe. "Als ihre Tochter Ylenia für immer verschwand, ist in Romina etwas zerbrochen. Sie ist seitdem völlig wesensverändert", so ein Freund. In der Zeit des Schmerzes scheiterte auch die Ehe mit Al Bano. Er glaubt fest daran, dass seine Tochter in New Orleans Selbstmord beging, doch Romina ist sich sicher, dass sie ihre Ylenia irgendwann wieder in die Arme schließen kann.