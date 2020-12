Romy Schneider: So talentiert ist ihre Tochter Sarah Biasini

Nach dem Tod ihrer Mutter wuchs Sarah Biasini wohl behütet bei ihrem Vater in einem Vorort von Paris auf. „Es ist traurig, dass meine Mutter so früh gestorben ist. Aber ich wurde mit Liebe verwöhnt“, verriet sie Jahre später. Sie absolvierte ein Studium der Kunstgeschichte an der Universität Sorbonne und zog anschließend nach Los Angeles um in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. So studierte die Tochter von Romy Schneider Schauspiel am renommierten Lee Strasberg Theatre Institute in Hollywood. Ihre erste Filmrolle vor über acht Millionen Franzosen und einer Handvoll Deutschen ergatterte die damals 27-Jährige im Jahr 2004 in „Julie – Agentin des Königs“ (franz. „Julie, chevalier de Maupin“, 2003).