Sophia Loren: Was macht Italiens Filmikone heute?

Heute hat sich Sophia Loren in dem gemeinsamen Zuhause am Genfersee niedergelassen, dort ist sie auch nach dem schmerzlichen Verlust ihres Ehemannes im Jahr 2007 geblieben. Daneben besitzt die Schauspielerin eine Ranch in Kalifornien, eine Wohnung im Trump World Tower in New York, ein Palazzo in Rom und ein Chalet in der Schweiz. Neben der Schauspielerei widmete sich Sophia Loren in den letzten Jahren vor allem dem Schreiben von Büchern. Als leidenschaftliche Italienerin und Köchin entsprangen ihrer Feder neben ihren Memoiren "Mein Leben" (2014) auch einige Kochbücher. Ihr letzter Auftritt in einem Spielfilm liegt dagegen bereits über zehn Jahre zurück. 2009 verkörperte sie in der biografischen Verfilmung "Mein Haus ist voller Spiegel" ihre eigene Mutter Romilda Villani. Mit 86 Jahren kehrt sie 2020 gereifter denn je zurück. Obwohl das Alter auch vor einer Filmdiva keinen Halt macht, Glamour und Grazie sind Sophie Loren bis heute geblieben!