Ronja Forcher: Liebes-Hammer - Ein neuer Mann lässt sie strahlen

Als sich die "Bergdoktor"-Schauspielerin kürzlich sehr vertraut mit ihrem Freund Maximilian auf der Berliner Fashion Week zeigte, war die Überraschung bei einigen groß. Was wohl ihr Mann Felix dazu sagt, flüsterte man sich zu? Zwar spricht Ronja immer noch davon, wie glücklich sie mit ihm ist, doch gesehen hat man die beiden länger nicht mehr in der Öffentlichkeit.

Dafür zeigt sich Ronja nun mit Maximillian. Und schwärmt in den höchsten Tönen: "Es war Freundschaft auf den ersten Blick! Mit ihm habe ich das Gefühl, wieder 16 sein zu dürfen. Vor ihm brauche ich mich nicht zu verstellen. Er holt das Beste aus mir heraus und durch ihn lerne ich, dass man nicht alles so ernst nehmen muss." Ob Ehemann Felix das auch so sieht?