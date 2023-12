Ronja Forcher: Hate im Netz! So geht der "Bergdoktor"-Star mit Bodyshaming um

Ronja Forcher ist mit ihrer Rolle der Lilli Gruber beim "Bergdoktor" ein absoluter Zuschauerliebling. Mit 20 Jahren zeigte die hübsche Brünette ihre Kurven im Playboy und zieht gerne figurbetonte Kleider an. Doch für ihre weibliche Figur muss sie in den sozialen Medien bis heute immer wieder Kritik einstecken. "Ich weiß nur zu gut, dass unsere Welt gerade unfassbar laut und hektisch ist und scheinbar jeder Mensch eine ganz starke Meinung zu allen Themen hat... das kann unfassbar anstrengend sein, vor allem wenn sich Menschen herausnehmen, ungefragt ihre Meinung zu so etwas Persönlichem wie dem eigenen Körper mitzuteilen", ärgert sich Ronja im Interview mit InTouch Online.

Denn trotz zahlreicher Body-Positivity-Kampagnen diverser Mode-Labels lässt die Lust vieler User, den Körper anderer Menschen zu kommentieren, offensichtlich nicht nach. Dabei bedenken sie offenbar nicht, was eine kleine nachlässige Bemerkung auslösen kann. Besonders Jugendliche lassen sich schnell von Kritikern beeindrucken und kämpfen durch unbedachte Kommentare oft jahrelang mit einem angeknacksten Selbstwertgefühl.

Betroffenen rät Ronja daher: "Verinnerlicht, dass euer Wert, eure Einzigartigkeit nichts mit eurem Äußeren zu tun hat und besinnt euch darauf, was wirklich wichtig ist. Menschen, bei denen man sich wohl fühlt, die einen so akzeptieren wie man ist, egal, wie deine "Hülle" gerade ausschaut." Man solle sich stattdessen lieber auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben besinnen: "Frieden, genug zu essen, ein warmes Dach über dem Kopf, Gesundheit, all das ist das, was wirklich zählt", lautet Ronjas Botschaft. Vor allem die inneren Werte machten einen Menschen aus, wie die 27-Jährige betont: "Ihr seid absolut liebenswert. Und euer großes Herz und eure guten Taten und Gedanken machen euch zu dem tollen Menschen, der ihr seid!"