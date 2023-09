Rosie Huntington-Whiteley: Samtiger Pfirsich-Teint! Sie verrät ihre Beauty-Tricks

SCHRITT 1

Ein samtiger Pfirsich-Teint ist die Basis für Rosies Look: Zuerst wird die Haut mit einem sanften Peeling und einer anschließenden Feuchtigkeitscreme vorbereitet: "Ich verwende am liebsten eine schnelleinziehende Gel-Creme", verrät das Model. Danach gleicht ein Tupfer Flüssig-Make-up leichte Unebenheiten aus. Sind noch Augenschatten oder Rötungen sichtbar, lassen diese sich mit Concealer unsichtbar machen: "Ich tupfe dafür drei kleine Punkte unter beide Augen und jeweils zwei an Nasenflügel, Stirn und Kinn", verrät Rosie. Alles gut verblenden.