Ross Anthony: Rührendes Wiedersehen! Jetzt wird alles anders

Seine Mama lebt in England, seit dem Tod ihres Mannes Denis († 2017) ist sie alleine. Und das macht es nicht immer leicht: Als die 80-Jährige an Corona erkrankte, hatte Ross große Angst um sie, konnte die Mama aber wegen der Pandemie nicht besuchen. Zum Glück hatten er und Ehemann Paul (47) dank installierter Kameras in Viviens Haus immer aus der Ferne ein Auge auf die Dame.

Nun konnten sich Mutti und Sohn endlich wieder in die Arme schließen: Vivien besuchte Ross jetzt in Deutschland. "Ja, sie ist da und alles ist gleich besser", jubelt der 47-Jährige. Wird er seine Mutter jetzt für immer zu sich holen? Das würde beiden nicht nur das Herz wärmen, sondern vor allem ihm auch viel Angst um sie nehmen.