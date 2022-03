Hans Sigl: Aus und vorbei! Er braucht eine Pause

Hans Sigl schaltet ab

"Bergdoktor"-Star Hans Sigl macht vor, wie es geht: Er gönnt sich gelegentlich eine digitale Auszeit! So löscht er all seine Apps und legt sein Handy in die Ecke. "Die ersten drei Tage habe ich doch bemerkt, dass ich es wieder angemacht habe", gesteht er. "Man redet da von Suchtverhalten, ist ja ganz klar."

Ehrliche Worte! Schließlich informiert er seine fast 60 000 Insta-Fans regelmäßig über neue Projekte. Dennoch: Für Hans eine tolle Erfahrung. "Es war eine notwendige Maßnahme (…), um den Blick auf die Welt geradezurücken", verriet er. "Ich kann es nur empfehlen!"

