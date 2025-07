Ross Antony: "Paul und ich haben uns oft gestritten"

Warum sich grämen, wenn man einfach fröhlich sein kann? Ross Antony (51) hat dieses Motto zu seiner Lebenseinstellung gemacht. Gerade erschien seine neue CD "100 Jahre gute Laune". "Closer" traf den Sänger an einem seiner absoluten Lieblingsorte in Berlin: Im Friedrichstadt-Palast blickt er mit dem Blatt hinter die Kulissen der kommenden Revue "Blinded by Delight".