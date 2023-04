Ross Antony: Ehekrise! Er kann es nicht lassen

Damit der Deko-Zoff nicht in einen handfesten Rosenkrieg ausufert, hat der Gute-Laune-Sänger nun einen Kompromiss mit seinem Liebsten geschlossen: Er trennt sich schweren Herzens von allem unnötigen Kleinkram und bringt eine klare Linie in die Einrichtung. Dafür muss Paul in Zukunft aber die Toilette schrubben. "Denn das mag ich gar nicht", gibt der quirlige Entertainer zu und lacht sich still und heimlich ins Fäustchen.

Ob die Ehekrise damit jetzt – im wahrsten Sinne des Wortes – bereinigt ist, bleibt abzuwarten ...

