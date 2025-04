Rúrik Gíslason: Im Krankenhaus! Er musste operiert werden

Doch was genau ist eine Peritonsillarabszesse? Viele kennen diese wohl eher unter dem Begriff einer Mandelentzündung. Eine Infektion, die sich über mehrere Wochen ziehen und zu Komplikationen führen kann – so wohl auch bei dem "Dancing Star 2021". Für Rúrik Gíslason gab es scheinbar nur noch eine Lösung: Eine OP. Im gleichen Atemzug gibt der einstige Profi-Kicker bereits ein erstes Genesungs-Update nach dem Eingriff: "Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Eine Nacht in der Klinik, viel Antibiotika und morgen bin ich ein neuer Mann." Der 37-Jährige zeigt sich dankbar und fügt hinzu: "Danke für all eure unterstützenden Nachrichten. Ich fühle mich definitiv besser".

Bleibt nur, zu hoffen, dass es für den Isländer bei einer Nacht im Krankenhaus bleibt und er schnell wieder auf den Beinen ist. Wir wünschen weiterhin gute Besserung und eine schnelle Genesung.