Rúrik Gíslason: Traurige Nachricht - Er spricht über den Tod seiner Mama

Trauriger Abschied von seiner Mama

"Meine liebende Mutter, mit der ich eine so einzigartige Beziehung hatte, die ich so sehr liebte und zu der ich aufschaute, ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Es fühlt sich unecht an, diese Worte über meine Mutter schreiben zu müssen, die diese Erde nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs viel zu früh verlassen hat", schreibt Rúrik am 24. April 2020 auf seinem Instagram Account.