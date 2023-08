Rúrik Gíslason & Nazan Eckes: Jaa, jetzt sprühen die Funken!

Seit über einem Jahr ist der Beau Single und auch Nazan hat nach der Trennung von Ehemann Julian Khol keine neue Liebe. Bereits bei einem Event in Kitzbühel im April sahen sich die zwei tief in die Augen. Da wurde Nazan nicht nur von der klaren Bergluft ganz schwindelig.

Jetzt begegneten sie sich in der Hauptstadt wieder – und es sprühten erneut die Funken beim heißen Flirt mit dem coolen Isländer. Anschließend teilten beide im Netz vertraute Fotos, Arm in Arm. Zur Erinnerung: Auch Rúriks brasilianische Ex-Freundin Nathalia Soliani war ein rassiger Typ mit brünetten Haaren. Ob da wohl was im Busch ist?