Rúrik Gíslason & Renata Lusin: Jaa, es ist wahr! Diese Fotos lügen nicht

Denn Renata brauchte einen Menschen, dem sie sich anvertrauen konnte und der sie auffängt. Im Auto auf dem Weg zur Show wurde das deutlich: Er lenkte sie ab, nahm liebevoll ihre Hand. Gemeinsam sangen sie den Klassiker "Don’t worry, be happy".

Das Lied hat eine ganz besondere Bedeutung für die beiden. In der Vergangenheit tanzten sie bei "Let’s Dance" zu diesem Song einen Jive und gewannen 30 Punkte –Höchstpunktzahl. Das verbindet! Und kaum zurück an Rúriks Seite kam Renata aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Der blonde Ex-Fußballprofi mit den eisblauen Augen tut ihr einfach verdammt gut! Er schenkt ihr Trost und Hoffnung in der schweren Zeit.