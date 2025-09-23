Sabia Boulahrouz will Buch veröffentlichen: Muss Sylvie Meis nun zittern?
Sabia Boularouz hat große Träume im Leben. Ihr größter Wunsch könnte aber für andere zum Albtraum werden …
Sabia Boulahrouz schaut zur Seite und lächelt.
© IMAGO / Eventpress
Lange Zeit hatte sich Sabia Boulahrouz (47) zurückgezogen und ihr Leben ganz privat genossen. Nun ist sie wieder zurück. Nicht nur auf dem roten Teppich feierte sich vor einigen Wochen ihr Comeback und posierte bei der „BILD Red Night” für die Kameras. Auch in den sozialen Medien meldet sie sich nun regelmäßig wieder bei ihren Followern. Und die feiern die Rückkehr der Hamburger Beauty.
Sabia hat sich auf ihre Kinder konzentriert
Sechs Jahre lang war es still um die 47-Jährige. "Ich hatte mich entschieden, einfach nur Mutter zu sein", verriet sie lächelnd gegenüber „Bild”. „Mittlerweile sind meine Kinder groß genug und ich gehe wieder aus. Ich taste mich langsam wieder zurück.”
Und sie hat offenbar große Pläne!
Bringt Sabia eine Biografie raus?
Bei Instagram startete die Ex von Rafael van der Vaart (42) eine Fragerunde. Ein Follower wollte wissen, was die Nummer Eins auf ihrer Bucket List ist. Sie lieferte gleich ihre Top-Fünf. Darunter fallen Dinge wie „Jeden Monat ein neues Rezept ausprobieren” oder „Ehrenamtlich im Ausland helfen”. Doch vor allem Platz Eins macht hellhörig: „Ein Buch schreiben & veröffentlichen”. Ein Traum, der Wirklichkeit werden könnte! Doch um welche Buch-Idee handelt es sich dabei? Ein Kinderbuch? Oder vielleicht doch ihre Biografie? Fakt ist: Genug zu erzählen hätte Sabia definitiv!
Packt Sabia die ganze Wahrheit aus?
Sabia hat mit ihren 47 Jahren schon einiges erlebt. Als junge Frau verdiente sie ihr Geld als Jeansverkäuferin und Gogo-Tänzerin. Durch ihre Ehe mit HSV-Kicker Kicker Khalid Boulahrouz wurde sie auch in den Medien bekannt. Auch als Freundin von Sylvie Meis, deren damaliger Mann Rafael van der Vaart auch für den Verein spielte.
Der große Knall kam nach der Trennung von Sylvie und Rafael. Kurze Zeit später verliebten sich Sabia und der Fußballer – die Medien überschlugen sich mit Schlagzeilen! Das Drama kochte hoch! In einer Biografie könnte Sabia nun die ganze Wahrheit über die Zeit auspacken. Was ist damals wirklich passiert? Auch Jahre später dürfte es viele Fans interessieren.
Das sagt Sabias Management
Doch momentan steht die Idee zumindest offiziell lediglich auf der Bucket List von Sabia. Auf Anfrage von Intouch Online wollte sich das Management nicht äußern, ob es konkrete Pläne gibt und um welche Art von Buch es sich handeln könnte. Man kann bisher also nur munkeln, ob Sabia sich den großen Traum erfüllt und bald zur Autorin wird …
Instagram/ Sabia Boulahrouz