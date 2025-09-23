Sabia Boulahrouz will Buch veröffentlichen: Muss Sylvie Meis nun zittern?

Bei Instagram startete die Ex von Rafael van der Vaart (42) eine Fragerunde. Ein Follower wollte wissen, was die Nummer Eins auf ihrer Bucket List ist. Sie lieferte gleich ihre Top-Fünf. Darunter fallen Dinge wie „Jeden Monat ein neues Rezept ausprobieren” oder „Ehrenamtlich im Ausland helfen”. Doch vor allem Platz Eins macht hellhörig: „Ein Buch schreiben & veröffentlichen”. Ein Traum, der Wirklichkeit werden könnte! Doch um welche Buch-Idee handelt es sich dabei? Ein Kinderbuch? Oder vielleicht doch ihre Biografie? Fakt ist: Genug zu erzählen hätte Sabia definitiv!