Sabia Boulahrouz: Was macht sie heute?

Und heute? Seit zwei Jahren hat sich Sabia Boulahrouz komplett aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Sie ist nicht mehr bei "Mega Models" unter Vertrag. Für Interviews steht sie nicht zur Verfügung. Selbst auf ihrem Instagram-Account ist es seit zwei Jahren ruhig. Ihre Fans sind in Sorge. Sie kommentieren unter dem letzten Bild: "Sabia, bitte poste wieder, damit wir uns keine Sorgen machen müssen..." Dabei müssen sie das gar nicht!

Auf Anfrage von InTouch Online heißt es von ihrer Anwältin: "Auf Ihre Anfrage darf ich Ihnen mitteilen, dass Frau Boulahrouz grundsätzlich keine Interviews gibt. Sie hält ihr Privatleben vollständig aus der Öffentlichkeit heraus." Sabia Boulahrouz genießt ihr Leben heute eben lieber privat. Denn da scheint sie ihr Glück gefunden zu haben. Vor zwei Jahren ist sie Oma geworden. Ihre älteste Tochter Katharina (26) hat einen Sohn zur Welt gebracht. "Ein tolles Gefühl, mit 42 Oma zu sein", schwärmte die frischgebackene Großmutter damals gegenüber "Bild". Statt auf Veranstaltungen zu posieren, kümmert sie sich heute eben lieber um ihre Familie. Das die immer an erster Stelle steht, machte sie schon immer deutlich! "Ich bin ja mit Leib und Seele Mama – und nach wie vor sehr viel zu Hause. Ich finde, wenn man Mutter ist, sollte das auch so sein. Sonst hätte ich ja keine Kinder bekommen müssen", verriet sie 2018 gegenüber "Closer".

Und beruflich? Vor einigen Jahren erklärte Sabia in einem Interview: "Natürlich will ich auf eigenen Füßen stehen. Wenn es im Fernsehen oder als Model nicht klappt, fühle ich mich nicht zu schade, einen normalen Job anzunehmen. Obwohl: Ich muss einen Chef finden, der nichts dagegen hat, wenn zehn Paparazzi vor der Tür stehen. Aber ich kann auch bei Starbucks arbeiten." Wer weiß, vielleicht sehen wir Sabia also bald am Tresen oder an der Kasse. Die Paparazzi dürften heute jedenfalls kein Problem mehr sein...