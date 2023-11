Sänger Sasha: Wegen Krankheit muss er alle Konzerte abblasen

In einem Instagram-Beitrag teilt er seinen Fans die schlechten Nachrichten mit: "Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen, aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken." Er selbst ist über das Ereignis ziemlich erschüttert. "Es tut mir so unglaublich leid! Es macht mich so traurig aus so vielen verschiedenen Gründen, wie ihr euch sicher vorstellen könnt! Ihr habt euch auf mich und ich mich so auf euch gefreut, auf diese tolle Show, diese schönen Abende", schreibt er seinen Fans. Eine gute Nachricht hat er dennoch für seine Anhänger. Die Show ist nicht komplett von der Bühne, sondern nur ins nächste Jahr verlegt worden. Zum Glück! Aber zuerst soll sich der "The Voice" -Ex-Juror einmal genügend auskurieren.