Sam Dylan: Totalabsturz - Dschungelprüfung endet im Desaster!

Eine Woche voller Strapazen liegt hinter den Stars im RTL-Dschungelcamp! Zwölf Kandidaten kämpfen sich durch das australische Outback, um die begehrte Dschungelkrone zu ergattern – und das bedeutet: knallharte Prüfungen! Ein Name fiel dabei besonders oft: Realitystar Sam Dylan. Kaum ein anderer musste so häufig antreten! Und auch diesmal blieb ihm keine Verschnaufpause: Nach diversen Gruppenherausforderungen stand nun eine Solo-Prüfung an.

Sam Dylan schon wieder gewählt – Zuschauer haben ihren "Favoriten"

Es wurde zur Gewohnheit: Am Ende der Sendung betraten Sonja Zietlow und Jan Köppen das Camp und gaben das Voting-Ergebnis bekannt. Die Entscheidung war eindeutig! Bereits zum achten Mal in Folge traf es Sam! Geschockt rief er: "Oh nein! Das ist nicht dein Ernst? Das kann nicht wahr sein." Damit stellte er den Rekord von Larissa Marolt aus dem Jahr 2014 ein. Nur Gisele Oppermann konnte ihn noch toppen – mit ganzen neun Prüfungen!

Und die Herausforderung hatte es in sich: Die Prüfung "Karriere-Leiter zum Mount IBES" verlangte ihm alles ab. Eine wackelige 15-Meter-Leiter, eine steile Kletterwand und zwölf gut versteckte Sterne – einige davon sogar in Höhlen voller Krabbeltiere! Besonders tricky: Die letzten zwei Sterne hingen an Magneten und erforderten höchste Präzision.