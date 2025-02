Samira Yavuz: Traurige Wahrheit! Grund für Ehe-Aus mit Serkan enthüllt

Obwohl viele Fans vermuten, dass eine angebliche Affäre mit Laura Lettgen der wahre Trennungsgrund sei, bestreitet Samira dies konsequent. Dennoch bestätigt sie, dass Serkan ihr fremdgegangen ist. "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert", erklärt die "Bachelor"-Bekanntheit – während einer Auseinandersetzung habe ihr Noch-Ehemann ihr einen Seitensprung gestanden. Es folgte eine Paartherapie, die laut Samira jedenfalls anfangs viel bewirkte. "Serkan ist so einer, der sagt: 'Ich muss etwas verändern'. Und dann fängt er in der Sekunde damit an", erklärt sie ihren Zuhörern.