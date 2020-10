Samu Haber: Affäre mit Annemarie Eilfeld?

Schuld soll ausgerechnet die Plattenfirma von Samu Haber gewesen sein!

"Sie war eine Art neuer, heißer Promi. Und meine Plattenfirma dachte wohl, es wäre eine super Idee, wenn wir zusammen gesehen werde. Aber es ist nichts passiert", erklärt der 44-Jährige.

Einen Kuss gab es aber trotzdem, sogar vor Kameras. Samu gab der Blondine nämlich ausgerechnet im Viva-Studio einen Bussi. "Weil die Plattenfirma mir gesagt hat, ich solle es machen", so der Musiker weiter.

Tja, diese Bussi ist jetzt aber auch schon elf Jahre her. Mittlerweile knutscht der "The Voice of Germany"-Star nur noch eine: Seine Freundin Etel Röhr.

