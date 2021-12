Samuel Koch: Medizinisches Wunder! Er spürt seine Beine wieder

Es klingt unglaublich, wenn Samuel Koch darüber spricht: „Den rechten Fuß spüre ich gut, den linken etwas weniger. An den Händen empfinde ich zunehmend besser. An den Handinnenflächen und den Fingerkuppen wird es sensibler. Auch an den Innenseiten der Knie spüre ich etwas“, sagt der 34-Jährige. Es gibt also Fortschritte, die Hoffnung machen. Samuel Koch ist querschnittsgelähmt – aber er sagt: „Die Lähmung ist bei mir inkomplett. Das Rückenmark wurde also nie ganz durchgetrennt, sondern gequetscht.“

Er empfindet etwas, kann aber seine Füße trotzdem nicht bewegen. Frustrierend für den Schauspieler, aber Aufgeben ist für Samuel keine Option. Und war es noch nie. Stattdessen therapiert er seine Schmerzen mit viel Training. Tapfer sagt er: „Bewegung ist meine beste Tablette. Bewege ich mich viel, gehen die Schmerzen weg.“ Samuel Koch ist eben ein echter Kämpfer.

