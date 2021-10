Während bei fast allen deutschen Casting- und Gesangsshows das Talent der Kandidaten im Mittelpunkt steht, hebt sich „The Masked Singer“ von der Konkurrenz ab. In der beliebten ProSieben-Sendung dreht sich ausnahmsweise einmal alles um die Kostüme statt um das reine Gesangstalent. Woche für Woche rätseln Publikum und eine erfahrene Jury, welche Promis sich unter den aufwendig verzierten Masken verstecken. Schon bevor der Startschuss fällt, zeigen wir euch die elf Kostüme, die ihr in Staffel 5 von "The Masked Singer" bewundern könnt.