Samuel Koch & Frau Sarah Elena Timpe: Das süße Geheimnis ihrer Ehe

Nur ein Jahr nach dem tragischen Unfall und seiner intensiven Behandlung in einer Schweizer Spezialklinik nahm Samuel Koch sein Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover wieder auf. Nach seinem Abschluss 2014 sicherte er sich zunächst einen Platz im festen Ensemble des Staatstheaters Darmstadt, später wechselte er zum Nationaltheater Mannheim. Ob „Faust“ (2016-2017) oder „Der Steppenwolf“ (2019), im Theater kann Samuel Koch immer wieder in andere Rollen schlüpfen. "Das Faszinierende am Theater ist, dass man Menschen dem Alltag entreißen und zugleich sich selbst in andere Welten versetzen kann", verriet der Schauspieler einmal.