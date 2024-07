Samuel Koch & Sarah Elena Timpe: Baby-Überraschung – "Wir sind bereit!"

Der Gedanke, schon bald kleine Kinder auf dem Rasen herumtollen zu sehen, scheint für Samuel Koch und seine Frau Sarah zu einer echten Wunschvorstellung geworden zu sein. Die beiden sprachen nun im ZDF-Format "hallo deutschland" über das Kinderkriegen und Sarah geriet direkt ins Schwärmen: "Ein Kind ist mit das größte Wunder, das es gibt, ein Kind zu bekommen, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und das ist auch, glaube ich, mit das schönste Geschenk. Und wenn wir dieses Geschenk haben dürfen, würden wir bestimmt nicht Nein sagen."

So so, das klingt ja ganz schön vielversprechend. Und was sagt Ehemann Samuel Koch dazu? Der sieht es scheinbar ganz genauso. Wollen die beiden die Baby-Planung dann direkt angehen? Samuel betont zumindest schon einmal: "Wir sind bereit!" Dann ist es ja wohl nur noch eine Frage der Zeit, wann die beiden ihre Fans mit süßen Neuigkeiten überraschen werden. Zu wünschen wäre es dem Paar bei diesem großen Baby-Wunsch auf jeden Fall.

