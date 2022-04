Sandra Bullock: Aus und vorbei! Sie sagt Hollywood Lebewohl

1994 feierte sie ihren Durchbruch mit "Speed" und stand seitdem quasi nonstop vor der Kamera. Doch sie ist nicht mehr die junge Frau auf der Suche nach der großen Karriere, heute ist Sandra Mutter von Louis (12) und Laila (10), die sie 2010 und 2015 adoptierte. Und für ihre beiden Lieblinge will sie jetzt mehr Zeit haben. "Ich will einfach Tag und Nacht mit meinen Babys und meiner Familie verbringen", so Bullock – und das könne sie nur, wenn sie sich eine Auszeit nimmt. "Ich nehme meinen Job sehr ernst, wenn ich auf der Arbeit bin. Dann stehe ich 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche dafür bereit."

Doch derzeit verspüre sie immer, wenn sie vor der Kamera stehe, den Drang, nach Hause zu wollen. Der Ort, der sie aktuell „am glücklichsten“ macht. Gerade promotet Bullock noch ihren neuen und vorerst letzten Film "The Lost City" und dann heißt es: "Elternprobleme, ich komme!" Wie lang ihre Pause sein wird, weiß sie noch nicht. "Wenn ich mit dem Mamasein fertig bin, bin ich offen für neue Projekte", deutet der Hollywood-Star vage an. Aber ist man jemals fertig, Mama zu sein…?