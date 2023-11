Sandra Bullock: Nach dem Tod ihrer großen Liebe - So geht sie mit ihrer Trauer um

Seit die Schauspielerin im August ihren geliebten Bryan an eine schwere Krankheit verlor, kämpft sie sich zurück ins Leben. Den Schmerz zulassen, Spaziergänge in der einsamen Natur, Beistand ihrer Lieben – all das hilft Sandra, den Verlust zu bewältigen. Und ein Trauertagebuch!

Die Erinnerungen festhalten, Gedanken und Gefühle in Worten einfangen – ihr stiller Zuhörer ist eine sehr wertvolle Stütze. Das Schreiben gibt Sandra viel Kraft und Zuversicht: Erstmals konnte sich die zweifache Mama wieder in der Öffentlichkeit zeigen.