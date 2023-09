Sandra Bullock: Überraschende News nach dem Todesdrama

Auf Instagram postete Jen, die zuletzt mit der Serie "The Morning Show" einen Streaming-Hit landete, eine gemeinsame Back-Session der beiden Hollywood-Ladys, sie probierten sich an köstlichen Brownies. Und tatsächlich: Zwischen Teig und Schokolade konnte Sandra sogar schon wieder lachen! Süßes ist eben Seelenfutter. Und wenn dann noch eine gute Freundin wie Jen für Ablenkung sorgt, umso besser! Klar, dass es da von Sandra einen Daumen hoch gab – und einen tiefen Schluck aus einem "The Morning Show"-Becher. Besties sind die beiden übrigens schon lange, in einem Interview vor ein paar Jahren schwärmte Sandra im Gespräch mit Jennifer: "Ich schätze mich glücklich, an deinem Leben teilhaben zu dürfen, ein Teil deiner Welt zu sein. Sowas ist selten." Und jetzt gibt diese Freundschaft ihr auch in Zeiten der Trauer Sicherheit und Trost.