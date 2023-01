Sandra Bullock: Trennungs-Drama

Denn neue Bilder der Schauspielerin zeigen eine andere Sandra: Als Fotografen die 58-Jährige nach einem Dinner mit Freunden in West Hollywood auf der Straße ablichten, wirkt Sandra traurig und abgekämpft. Weil ihre große Liebe zu zerbrechen droht? Insider berichten, dass die Beziehung zu Bryan kurz vor dem Ende stehen soll: "Jeder in ihrem Umfeld konnte sehen, dass die beiden sich immer mehr voneinander entfernen", so ein Vertrauter im "Star". "Sie leben nur noch nebeneinander her." Ein Schock!