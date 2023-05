Sandy Meyer-Wölden: Von wegen Konkurrenzkampf! Amira Pocher ist eine enge Freundin

"Das Gute ist, dass Amira und ich mittlerweile sehr enge Freundinnen geworden sind und uns austauschen", sagt Sandy über die neue Ehefrau ihres Ex-Mannes. Gerade der Austausch unter Müttern macht die Dinge natürlich leichter", erzählt Sandy weiter.

In den letzten neun Jahren, seitdem Olli und Sandy getrennt sind, lief nicht immer alles reibungslos ab, doch seit Amira an Ollis Seite ist, verstehen sich auch Sandy und ihr Ex-Mann wieder besser und das Patchwork-Familienleben läuft besser als je zuvor: "Grundsätzlich finde ich es sehr wichtig, dass sowohl Mama als auch Papa, gerade in dieser Patchwork-Konstellation, ihren eigenen Erziehungsstil den Kindern mitgeben. Das ist wieder eine andere Erfahrung für die Kinder. Mama und Papa haben andere Stile, aber ziehen an einem Strang.", erklärt die dreifach-Mama.

