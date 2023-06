Sara Hentschel & Florian Silbereisen: Endlich ein Baby!

Während Florians Ex Helene Fischer kurz nach der Trennung mit einem anderen Mann eine Familie gründete, blieb Flori vorerst allein. Ein bitterer Schlag für den Sängern. Denn Flori liebt Kinder über alles, wünscht sich auch eigenen Nachwuchs. "Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr behütet und in einer großen Familie mit vielen Geschwistern aufgewachsen bin", verriet er mal in einem Interview. "Eigene Kinder sind das größte Glück. Vielleicht irgendwann – wenn Gott es will…" Mit seiner neuen Freundin Sara könnte sein Wunsch endlich in Erfüllung gehen. Einen guten Papa würde der Entertainer auf jeden Fall abgeben!

Auch interessant:

Helene Fischer hat sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Hier im Video seht ihr, wie die Schlagerqueen früher aussah: