Sarafina Wollny: Erstes Bild von den Zwillingen

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die 26-Jährige stolz mit ihren beiden "Bauchzwerge" auf dem Arm. Viel bekommen die Fans jedoch nicht zu sehen. Die Gesichter der Zwillinge hat sie hinter zwei Smileys versteckt. Sarafina selbst sieht zwar etwas müde, aber glücklich aus. "Jede Sekunde mit euch ist so wunderschön. Wir sind so stolz auf unsere zwei Kämpfer", schwärmt das TV-Sternchen.