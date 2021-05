Sarafina Wollny & Peter: So außergewöhnlich sind ihre Babynamen

Elf Kinder, 12 Enkelkinder, der Wollny-Clan wächst und wächst unermüdlich. Seit gestern sind auch Sarafina Wollny und ihr Mann Peter Heck Eltern von Zwillingen geworden. Leider früher als erwartet, so mussten die Babys in der 30. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt geholt werden. Beide Kinder sind gesund zur Welt gekommen und müssen sich nun von der schwierigen Geburt erholen. Doch wie heißen die Zwillinge von Sarafina und Peter eigentlich?