Sarafina Wollny: Außergewöhnliche Namen für ihre Zwillinge

Sarafina Wollny ist aktuell in der 24. Schwangerschaftswoche. Mehr als die Hälfte ist also geschafft. Im Sommer können sie und ihr Liebster Peter die Kids endlich in den Armen halten. Und bis dahin gibt der TV-Star immer wieder kleine Updates zu der Schwangerschaft und den Babys.

Nun verriet sie auch, wie die Namen der beiden sein werden.