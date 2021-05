Sarafina Wollny: Die Zwillinge sind da

"Ihr Lieben, gestern habe ich euch ja im Auftrag von Sarafina darüber informiert das Sarafina bereits im Krankenhaus liegt. Letzte Nacht gab es Komplikationen und die Zwillinge mussten per Not-Kaiserschnitt in der 30ten Woche geholt werden. Aktuell geht es den Drein den Umständen entsprechend! Sarafina und Peter werden sich die Tage bei euch persönlich melden", offenbart Silvia Wollny nun voller Stolz via "Instagram". Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...