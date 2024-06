Sarafina Wollny: Ein weiteres Baby? Sie spricht Klartext!

Doch wenn es nach Oma Silvia (59) geht, darf es gerne noch weiteren Familienzuwachs geben. "Jedes Enkelkind ist ein Segen für mich. Die Kleinen entwickeln sich so toll und zaubern mir immer ein Lächeln aufs Gesicht", schwärmte die stolze Großmutter kürzlich im exklusiven Interview mit InTouch Online. "Falls das eins meiner Kinder liest: Ihr wisst also, was zu tun ist…" Vielleicht nehmen sich ja Sarafinas Geschwister Mama Silvias Ansage ja zu Herzen. Zumindest Nesthäkchen Loredana (20) wäre nicht abgeneigt. Uns hat sie verraten: "Ich wünsche mir irgendwann noch eine Tochter."

Ihr habt den Überblick verloren? Hier im Video seht ihr alle Enkelkinder von Silvia Wollny auf einen Blick: