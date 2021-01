Sarafina Wollny: Heftige Vorwürfe gegen die Schwangere

Eigentlich wollte Sarafina nur für Haarprodukte auf Instagram werben. Schritt für Schritt zeigte sie ihren Followern, wie die Shampoos, Masken und Co. anwendet werden und pries einen Rabattcode an. Doch bei den Fans kam das Video überhaupt nicht gut an. "Warum immer diese Werbung für diese überteuerten Produkte? Ihr zieht damit den Leuten das Geld aus den Taschen und das wisst ihr auch. Wir schauen euch von Anfang an sehr gerne, aber so langsam entfremdet ihr euch von dem, wofür ihr Mal gestanden habt. Nur noch Kohle und Follower, komme was wolle.... Schade", beschwert sich ein Fan. Ein andere schreibt: "Immer diese Werbung...langsam nervt das auf Instagram. Kauft das überhaupt jemand?"