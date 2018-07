Sarafina Wollny: Hochzeit im TV!

Reddit this

Sie sind eines der süßesten -Paare in Deutschland: und ihr Verlobter Peter Heck sind seit über sieben Jahren zusammen - und immer noch glücklich wie am ersten Tag. Fast von Beginn an wird ihre Liebe mit den Kameras begleitet. Und das soll auch bei ihrer Hochzeit nicht anders sein...

Sarafina Wollny: Traurige Baby-Beichte!

Wann heiratet Sarafina Wollny?

Sarafina Wollny und Peter heck sind jetzt seit 2012 verlobt. Da wird es doch langsam Zeit, dass die beiden vor den Traualtar treten. Kein Wunder also, dass die Fans bei der Tochter von neugierug nachfragen. Und die wollen vor allem eines wissen: Wird die Hochzeit auch im TV ausgestrahlt?

Sarafina Wollny will im TV heiraten

hat es getan, auch und nicht zu vergessen ! Sie alle haben im Fernsehen geheiratet. Und die nächste könnte jetzt tatsächlich Sarafina Wollny sein! Auf die Fragem ob ihre Hochzeit Live ausgestrahlt wird, verrät der Wollny-Spross offen: Ja, das denke ich schon. Möchte euch ja an diesem großen Tag auch dran teilhaben lassen."

Sarafina Wollny möchte im TV heiraten Foto: Instagram/ Sarafina Wollny

Doch wann soll es denn endlich soweit sein? Seit sechs Jahren warten die Fans auf den großen Tag von Sarafina Wollny und Peter Heck. Immer wieder hoffen sie, dass es bald soweit sein wird, schließlich postet die Blondine ab und zu auch schon Hochzeitskleider. Doch die Wollny-Anhänger müssen sich noch etwas gedulden. Wie Sarafina Wollny nämlich verrät, sei bisher noch nichts geplant.