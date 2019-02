Sarafina Wollny: Schwanger? Jetzt plaudert "RTL2"!

sind im Baby-Boom. Erst vor einigen Wochen brachte Silvia Wollnys Tochter ihr süßes Baby zur Welt. Und auch Jeremy Pascal Wollny ist seit kurzem stolzer Papa seines niedlichen Sprosses. Nun die nächste Nachwuchs-Sensation!

Jeremy Pascal Wollny: Jaa, das Baby ist da!

Silvia Wollny postet Ultraschall-Bild

Via " " ließ gestern die Baby-Bombe platzen und teilte mit ihren Fans die süße Botschaft, dass sie erneut Oma wird. Silvia kommentierte zu dem Post: "Hallo ihr lieben, wir wollten euch auch darüber informieren, dass im Hause Wollny wo ja jetzt 1000 qm Wohnfläche sind, Nachwuchs in Sicht ist. Eins meiner Mädels macht uns glücklich & für die kleinen Lästerschwestern wieder was zum lästern." Vor allem galt dabei als potenzielle "Schwangerschafts-Kandidatin". Schließlich betonte die Tochter von Silvia Wollny in der letzten Zeit öfters, dass sie und Peter sich nichts sehnlicher wünschen würden, als ein süßes Baby. Doch ist Sarafina wirklich schwanger?

Sarafina Wollny: Bekommt sie mit Peter ein Baby?

Obwohl alle Wollny-Fans schon jetzt kaum abwarten können, welche Wollny Tochter nun erneut für Familiennachwuchs sorgt, müssen sie sich noch etwas gedulden. So heißt es durch "RTL2" gegenüber "Okmag.de": "So viel sei verraten: Familie Wollny wird in Kürze selbst bekannt geben, wer schwanger ist." Wie Schade! Wann die Wollnys die Baby-Bombe wohl endgültig platzen lassen? Wir freuen uns schon jetzt!