Sarafina Wollny: Sie zeigt zum ersten Mal die Gesichter ihrer Zwillinge

Auf diesen Moment haben die Fans von Sarafina Wollny so lange gewartet! Vor wenigen Wochen hat die 26-Jährige ihre Zwillinge per Not-Kaiserschnitt in der 30. Woche zur Welt gebracht. Nun zeigt sie ihren Fans zum ersten Mal die Gesichter ihrer Sprösslinge. Und das Foto hat eine ganz besondere Bedeutung für die stolze Mami...