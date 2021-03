Sarafina Wollny: So viel hat sie in der Schwangerschaft bisher zugenommen

Langsam aber sicher wird der Babybauch bei Sarafina Wollny sichtbar. Und sie präsentiert die Wölbung stolz bei Instagram. Doch so rund ihr Bäuchlein wird - viel hat sie bisher noch nicht zugelegt.

Ein Fan hat sie darauf jetzt in einer Fragerunde bei Instagram angesprochen. "Wie viel hast du in der Schwangerschaft bisher zugenommen?", will er wissen. Die Antwort: "2,5 Kilo."

Im Moment geht es der Tochter von Silvia Wollny auch wirklich gut, sie ist zwar oft müde, aber immerhin ist die Übelkeit verschwunden. Und abgesehen davon, ist die Freude auf die Babys ohnehin größer als jede Beschwerde...

