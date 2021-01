Sarafina Wollny: Typische Wollny-Namen für ihre Zwillinge? Sie spricht Klartext

Anfangs hatte die 25-Jährige noch mit Übelkeit zu kämpfen. Mittlerweile ist sie im vierten Monat und es geht ihr gut. "Ich bin schon ziemlich entspannt. Es bringt ja auch nichts mich verrückt zu machen. Ich genieße einfach diese Zeit, das ist etwas ganz Besonderes und ich möchte jeden Moment genießen", erklärt sie happy.

Doch hat sie trotzdem irgendwelche Sorgen? "Man hofft natürlich, dass alles gut verlaufen wird und am Ende zwei gesund Kinder geboren werden", so die Ratheimerin. Die werden übrigens im Sommer kommen. Bis dahin ist also noch etwas Zeit. Haben sich Sarafina und Peter trotzdem schon Namen für den Nachwuchs überlegt? Werden es typische Wollny-Namen werden?

"Wir haben noch nichts fest entschlossen und schauen noch, was uns so gefällt", offenbart Peter. Und die Tochter von Silvia Wollny ergänzt: "Mit der Familie haben wir schon mal gemeinsam Namen überlegt, das war ganz witzig, weil jeder andere Vorstellungen hat." Noch haben sie ja genug Zeit sich zu entscheiden...

