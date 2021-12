Sarafina Wollny & Peter Wollny: Jetzt bricht ER sein Schweigen!

Via "Instagram" hatten die Fans von Peter Wollny nun die Möglichkeit, dem Familienvater einige Fragen zu stellen! Der Schwiegersohn von Silvia Wollny stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab gleichzeitig ein paar intime Blicke in sein Familienleben! So wollte ein neugieriger Follower wissen: "Bist du glücklich mit Sarafina, Emory und Casey?" Die Antwort von Peter darauf fiel eindeutig aus: "Ja, sicher bin ich glücklich. Mehr als glücklich." Ehrliche Worte, die keine Zweifel zulassen: Peter schwebt nach wie vor im absoluten Familien- und Eheglück! Ob uns der Wollny-Sprössling in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...