Sarah Connor: Babyglück! Jetzt wird alles anders!

Denn nun zeigte sie sich bei Instagram überraschend auf Schmusekurs mit ihrer hochschwangeren Schwester, die demnächst Drillinge zur Welt bringt: "Meine kleine, große Schwester, ich bin unendlich stolz auf dich! Du bist die stärkste Frau, die ich kenne. Durch Höhen und Tiefen musstest du seelisch in dieser ganz besonderen Schwangerschaft, und ich habe oft an dich gedacht und für meine drei kleinen Nichten gebetet. (…) Ich liebe dich!", schrieb Sarah zu den Bildern.

Wie schön! Fand offenbar auch Anna Maria, die mit den Worten "Ich bekomme Tränen in die Augen" auf die Liebeserklärung reagierte. Offenbar hat die dramatische Schwangerschaft ihrer Schwester (zeitweise schwebte eins der Babys in Lebensgefahr!) bei Vollblut-Mama Sarah etwas ausgelöst. Und vielleicht rücken die beiden jetzt wieder enger zusammen, denn Sarah hofft laut "Intouch", dass die Kleinen "nun endlich gesund in deine und unsere ohnehin schon große Horde geboren werden".

Klingt so, als hätte Sarah jetzt wieder Lust auf Familienfeiern...