Sarah Connor: Bitteres Familiendrama! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

"Ich möchte, dass sie sich anstrengen"

Warum feiert Delphine also schon so früh ihre Rampenlicht-Premiere? Eher zufällig, wie ihre Mama verrät. "Phini hat Timing, sie hat die Aussprache, die Musikalität. Den Song sang sie eigentlich nur für mich als Demo ein, bei uns im Keller. Geplant war an der Stelle mal ein Kinderchor." Doch offenbar kam die kleine Einlage so gut rüber, dass man nicht auf Phinis Part verzichten wollte. "Da haben wir eine riesige Ausnahme gemacht", betont Sarah. Und weiter: "Phini hat im Gegensatz zu unseren beiden Großen noch nicht die Ambition, Sängerin zu werden. Darüber bin ich ganz froh, sie hat leider Talent …" Und anscheinend doch mehr Ehrgeiz als ihrer Mutter lieb ist, denn sie hat Sarah mittlerweile sogar schon live unterstützt und bei vier Konzerten vor Tausenden Zuschauern mitgesungen – ganz wie ihre große Schwester Summer, die ebenfalls mit auf Tour gehen und erste Bühnenerfahrungen sammeln durfte.

Denn auch, wenn Sarah sich um das Wohlergehen ihrer Kids sorgt, nimmt sie deren Träume und Wünsche dennoch ernst und steht ihnen nicht im Weg. Viel mehr öffnet sie ihnen jede erdenkliche Tür – legt aber gleichzeitig Wert darauf, dass sich Summer, Tyler und Phini nicht auf den berühmten Namen ihrer Mama verlassen. Was Sarah Connor ihrem musikalischen Nachwuchs bietet, ist weniger Vitamin B als Hilfe zur Selbsthilfe. "Ich möchte, dass sie sich ebenfalls anstrengen und das Handwerk von der Pike auf lernen", stellte sie vor einiger Zeit klar. "Und sie müssen sich abseits meines Schattens spüren und ausprobieren."

Sarah will ihre Kinder beschützen

Seit ein paar Monaten leben Summer und Tyler deshalb in England. Tyler studiert Musik. Summer scheint sich auf ein Leben als Popstar vorzubereiten, denn sie konzentriert sich auf Musik, Performance und Tanz. Ob danach der große Durchbruch kommt? Bei so viel Talent dürfte das wohl keine Frage sein! Geht es nach Mama Sarah können sich ihre Sprösslinge aber noch gerne ganz viel Zeit lassen, bevor sie am großen Ruhm schnuppern. Denn sie sollen sich idealerweise nicht nur ausprobieren, sondern auch das nötige dicke Fell zulegen. Schließlich hat Sarah am eigenen Leib erfahren müssen, wie hart das Show-Business sein kann, gerade, wenn man noch grün hinter den Ohren ist. Unvergessen bleibt der "Wetten, dass …?"-Auftritt im transparenten Kleid vor 20 Jahren. Das knappe Outfit schlug hohe Wellen, die junge Sängerin wurde nach der Ausstrahlung übel beschimpft. Bis heute habe sie daran zu knabbern, so Sarah: "Es bleibt eine tiefe Narbe." Um ihren Kindern Ähnliches zu ersparen, hält sie so lange wie möglich eine schützende Hand über sie. Und sorgt durch konsequente Maßnahmen dafür, dass die nächste Connor-Generation mental besser gerüstet in die große Karriere startet …

