Sarah Connor: Die pure Angst! Sie kann so nicht weitermachen

Bereits 22 (!) Jahre ist es her, dass Sarah ihr großer Durchbruch als Sängerin gelang. Doch gegen eine Begleiterscheinung ihres Erfolgs hat sie noch immer kein Zaubermittel gefunden: ihre extreme Nervosität vor Auftritten. Was Sarah gegen ihr Lampenfieber macht? "Nichts", schießt es aus Connor in einem TikTok-Video für "Deichmann" heraus. "Man kann nichts tun. Ich bete einfach, dass ich nicht sterbe."

Bevor der Vorhang aufgeht, gebe es diese Anspannung, in der Sarah denke: "Oh Gott, ich glaub’ ich sterbe, ich werde ohnmächtig, ich werde auf jeden Fall gleich hier von der Bühne fallen." Wenn sie dann draußen sei und atme, werde es schon besser. "Ich lebe ja noch, also überlebt man es dann auch", so Sarah. "Aber man denkt in dem Moment wirklich, man stirbt." Wie furchtbar!

Auch in anderen Momenten kennt der Pop-Star das beklemmende Gefühl von Todesangst. Denn regelmäßig bekommt sie Panikattacken – und die sind "wie alte Bekannte" für Sarah.

"Es passiert mir auf der Bühne, beim Autofahren. In Situationen, wo ich nicht wegkann, wie in einer Menschenmenge oder in einer Schlange", erklärt sie. Selbst wenn Sarah bei Sonnenschein mit ihren Hunden im Wald spazieren geht, können sie diese Gefühle überrollen... Die Fans sind besorgt: Wird die Panik etwa so mächtig, dass sie nicht mehr auftreten kann?