Sarah Connor: Exit-Drama bei "The Voice"! Jetzt wird es richtig übel

Sie gab sich schon siegessicher. Doch jetzt droht die Teilnahme als Coach bei "The Voice" für Sarah Connor (41) im Desaster zu enden! Erst warf ihr Talent Anton Verzani völlig überraschend "aus persönlichen Gründen" das Handtuch – und kurz darauf wurde auch noch ihr Favorit Anouar Chauech vom Sender aus der Show geworfen! Das gab’s in elf Staffeln "The Voice" noch nie! "Wir müssen Anouar aus dem Wettbewerb nehmen", heißt es in einem Statement des Senders. Und weiter: "Im Umfeld der Proben hat er mehrfach gegen die Werte verstoßen, für die ,The Voice‘ steht: Fairness und respektvoller Umgang miteinander." Oh oh, das klingt nicht gut...

