Sarah Connor: Tattoo-Hammer bei Tochter Summer (16)

Liebe geht unter die Haut! Nun auch bei Sarah Connor und ihrer Tochter Summer Terenzi. Die Sängerin hielt die 16-Jährige bis zu ihrem Geburtstag diesen Jahres komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Tochter der "The Voice"-Jurorin und Marc Terenzi will nun selbst als Sängerin durchstarten und tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Jetzt wagte das Mutter-Tochter-Gespann einen weiteren Schritt - sie ließen sich ein Partner-Tattoo stechen!