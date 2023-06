Sarah Connor & Lukas Podolski: JETZT ist es raus!

Lukas Podolski schlägt eine neue Richtung ein. Nachdem er bereits erfolgreich mit seiner Dönerkette "Mangal" unter die Gastronomen gegangen ist, will er jetzt auch in der Musikbranche mitwirken. Der einstige Fußball-Nationalspieler will mit diesem Projekt nun alle Dimensionen sprengen - er plant das größte Festival Deutschlands! Und das darf natürlich nicht ohne Star-Acts daherkommen. Vor allem eine Sängerin scheint es ihm angetan zu haben...