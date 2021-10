Sarah Connor & Mark Forster: Heftig, was jetzt ans Licht kommt!

Sarah fletscht die Zähne

Doch nicht nur bei den Menschen vor den Fernsehern ist Sarah beliebt wie kein anderer Coach – auch bei den Kandidaten steht sie hoch im Kurs, fast jeder will am liebsten in ihr Team! Ihre Konkurrenten Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos gucken da oft frustriert in die Röhre … Vor allem für Mark dürfte diese Situation ungewohnt und alles andere als erfreulich sein! Schließlich sitzt er schon zum fünften Mal in Folge am Buzzer und hat noch nie gewonnen! Und jetzt kommt plötzlich Sarah um die Ecke und zieht die besten Talente in ihr Team!

"Du musst ein Kampfhund sein", lautet Sarahs Ansage. Gut geknurrt ist halb gewonnen! Mark zieht jedenfalls schon den Schwanz ein, "Ich habe Schiss vor Sarah Connor", gibt er geknickt zu. Nanu, so kleinlaut kennt man den zarten Herren mit der großen Klappe ja gar nicht! Schließlich ist doch er sonst immer der Coach mit den flotten Sprüchen. Doch mit Sarah hat er diesmal tatsächlich eine echte Konkurrentin gefunden. Und das fällt auch den Zuschauern vor dem Bildschirm auf, wie dieser Kommentar auf Instagram zeigt: "Mein Bauchgefühl sagt mir jetzt schon: Mark Forster wird es diesmal schwer haben. Sehr schwer …"

